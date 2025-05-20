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İstanbul'da dehşete düşüren görüntüler! Köprüden balıklama atlayan genç feci şekilde can verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul'da uyuşturucu etkisinde olduğu düşünülen bir kişi köprüden balıklama atladı. Anayola atlayan genç feci şekilde can verdi.

Akılalmaz olaylara İstanbul Maltepe'de bir yenisi daha eklendi. Kaydedilen korkunç görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. 

Uyuşturucu madde etkisinin altında olduğu iddia edilen ve halüsinasyon görmüş olabileceği belirtilen bir genç köprüde yürürken birden kendinden geçti.

BALIKLAMA ANAYOLA ATLADI

Ekol TV'deki habere göre, uyuşturucunun etkisi altındaki genç, bir an bile tereddüt etmeden köprünün bariyerinden geçti ve balıklama bir şekilde anayola atladı.

Yola balıklama atlayan gencin feci şekilde can verdiği belirtilirken, o anlar saniye saniye saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Korkunç olayın nedeni ise henüz bilinmiyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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