İki yeğenini istismar eden dayının söyledikleri kan dondurdu! "Benim cezaevinde çok ömrüm geçti, yeğen"

Samsun'da bir kişi, iki yeğenini yıllarca istismar etti. İstismarı ortaya çıkaran başka bir yeğeni dayısının "Benim cezaevinde çok ömrüm geçti yeğen. Aynısını sana da yaparım" dediğini söyledi. İstismar şüphelisi delil yetersizliğinden serbest kaldı.

Mide bulandıran istismar haberi Samsun'dan geldi. 30'lu yaşlarında iki kuzen, öz dayılarının cinsel istismarına maruz kaldı.

İddialara göre, kuzenlerden biri cinsel istismar sonucu hamile kaldı, diğeri ise ölüm tehditleri aldı.

YILLARCA KORKUSUNDAN SUSMUŞ

NTV'nin haberine göre, 40 yaşındaki Türkan Dayanıklı isimli kadın, 2023 yılında dayısının odada yaptığı telefon konuşmasını dinlerken, kuzenine 16 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğunu duydu.

Kuzeni ise korkudan yıllarca kimseye bir şey anlatmamıştı.

YAŞANANLARI GİZLİ KAYDA ALDI

Dayanıklı'nın iddiasına göre dayısı bu kez kendisine saldırdı, cinsel istismar girişiminde bulundu.

Saldırıya uğrayan kadın, "Sen ne yapıyorsun dedim. Hesap sordum. 'Ben bir şey yapmadım' dedi önce. 'Kuzenine böyle böyle yaptım' dedi. 'Sana da yaparım' dedi. 'Bunun hesabını sorarım' dedi. 'Benim cezaevinde çok ömrüm geçti yeğen' dedi.

Türkan Dayanıklı, 16 yaşından beri cinsel istismara uğradığı ve hamile kaldığı öne sürülen kuzenini gizli kayda aldı. Her şeyi itiraf ettirip sonra o kaydı teyzesine dinletti.

Kızının yaşadıklarını duyan anne Nermin Demirbozan, sinir krizi geçirdi. Cinsel istismara maruz kalan iki kişi, bunun üzerine savcılığa gidip dayıları hakkında suç duyurusunda bulundu.

İki kardeş, yıllar boyu yaşadıklarını savcılıkta bir bir anlattı.

İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ SERBEST KALDI!

Ancak anlattıklarına göre gözaltına alınan şüpheli dayı, ifadesinin ardından delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı.

Suçladıkları dayılarından korktuklarını söyleyen kuzenler, başlarına bir şey gelmeden önlem alınmasını istiyor.

Telefonla ulaşılan dayı ise hakkındaki iddialarla ilgili soruları cevapsız bıraktı.