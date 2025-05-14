Müge Anlı 'Mekselina' olayında mide bulandıran yeni detaylar ortaya çıktı! Yaşananları tek tek anlattı: "Cinsel istismara uğradım..."

62 yaşındaki Metin Bey, yaklaşık 4,5 milyon TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’nın programına başvurdu. İddiaların merkezindeki ismin ise sosyal medyada fenomen olan Mekselina İlkbahar olduğu ortaya çıktı. Canlı yayına bağlanan fenomenin mantıksız açıklamaları, Müge Anlı’yı çileden çıkardı. Bugünkü programda dikkat çeken başka detaylar da gün yüzüne çıktı. Sağkulak, "Mekselina beni istismar ediyor. 'Ailene söyleyeceğim' diyor. Görüntülerim olabilir," iddiasında bulunarak gözyaşlarına boğuldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Programda ele alınan olay, kısa sürede Türkiye gündeminde geniş yer buldu. Üç çocuk babası, 62 yaşındaki Metin Bey, ailesiyle birlikte yaklaşık 4,5 milyon TL dolandırıldığını iddia ederek Müge Anlı’ya başvurdu.

Konu detaylı bir şekilde işlenirken, iddiaların odağında sosyal medyada fenomen olarak tanınan Mekselina İlkbahar olduğu ortaya çıktı. Metin Bey, devre mülk almak isterken Mekselina ile tanıştığını ve bu süreçte birçok bankadan adına kredi çekildiğini ifade etti.

HAKKINDAKİ İDDİALARA YAPTIĞI PAYLAŞIMLA CEVAP VERDİ

Fenomen Mekselina ise bu iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı: "Anneannem Metin Amca’ya elden borç para verdi. Ben de o parayı kendi elimle Metin Amca’ya teslim ettim."

Program sırasında Mekselina'nın bir akrabası da canlı yayına bağlandı. Akraba, Mekselina'nın anneannesinin maddi durumunun borç verecek kadar iyi olmadığını öne sürdü. Yayının ardından Mekselina, sosyal medya hesabından “Adalet elbet yerini bulacak” notuyla bir paylaşım yaptı. Paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Hakkımda iki gündür yalan ve asılsız birçok iddia ortaya atılıyor. Ben zaten hakkımı yasal yollarla savunuyorum. Üzerime atılan suçlamaların hiçbiri gerçeği yansıtmıyor, hepsini reddediyorum. Sizlerden ricam; kimseyi tanımadan, söylenen tek bir sözle kimseyi yargılamamanız."

OTEL ODASINA GİTTİĞİ VE BURADA KREDİ ÇEKTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Bu açıklamaya karşılık olarak Müge Anlı, “Biz kimseyi suçlamıyoruz. Elimizde dekontlar var,” diyerek cevap verdi. Öte yandan, bir gün önce Müge Anlı’ya "Sizinle özel olarak konuşmak istiyorum" diyen Metin Bey’in olayla ilgili bazı gerçekleri gizlediği de ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, Metin Bey’in yaklaşık 20 gün önce Mekselina ile bir otel odasına gittiği ve burada kredi çektiği öğrenildi.

Metin Bey, canlı yayında gözyaşları içinde şunları söyledi:

"Mekselina beni istismar ediyor. 'Ailene söyleyeceğim' diyor. Görüntülerim olabilir. 100 kiloydum, 80 kiloya düştüm. Benden aşk mesajı atmamı istiyordu, bu yüzden mesaj attım. Ailem görmesin diye tüm mesajları sildim. Ailemi seviyorum. Kimseye borcum yok. Hatta fındık toplayarak kazandığım parayı bile aldı."

Programda ayrıca Mekselina’nın geçmişte karıştığı bir olay da gündeme geldi. İddiaya göre, Mekselina 15 yaşındayken 1948 doğumlu bir kişi tarafından tacize uğradığını öne sürerek annesiyle birlikte polis merkezine başvurdu. Ancak olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, istismar iddiasını doğrulayacak bir bulguya rastlamayınca, Mekselina ve annesi şikayetlerini geri çekti.