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Her şey 20 dakikada oldu! 500 bin liralık altın götürdüler

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Her şey 20 dakikada oldu! 500 bin liralık altın götürdüler
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen hırsızlık güvenlik kamerasına takıldı. 2 kadın, 20 dakika içinde girdikleri bir evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı.

Cennet Mahallesi Reyhan Caddesi'nde ikamet eden Aydan Bükcüoğlu evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı. Bükcüoğlu, polise evinde olmadığı sırada 2 kadının dairesine girerek 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çaldığını ihbar etti.

Her şey 20 dakikada oldu! 500 bin liralık altın götürdüler - 1. Resim

GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDILAR

Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, 2 kadın şüphelinin eve girdiğini ve ziynet eşyalarını çaldığını belirledi. Şüphelilerin yüzlerini kapatarak binaya girmesi ve yaklaşık 20 dakika sonra binadan ayrılması ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Hırsızlık olayına ilişkin konuşan mağdur Aydan Bükcüoğlu, 22 Mayıs'ta 15.00 gibi evden çıktığını, 16.30 civarı da şüphelilerin binanın kapısından şifreyi yazarak giriş yaptığını söyledi.

Her şey 20 dakikada oldu! 500 bin liralık altın götürdüler - 2. Resim
Aydan Bükcüoğlu

"500 BİN LİRALIK ALTIN VARDI"

Bükcüoğlu, "Binada yaklaşık 20-25 dakika kalıyorlar. Daha sonra evden para ve altınları alarak ayrılıyorlar. Kamerada yüzleri belirgin görünüyor. Yaklaşık 500 bin liralık altın vardı." ifadelerini kullandı.

Dairesinden aceleyle kapıyı kilitlemeden çıktığını kaydeden Bükcüoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"PARMAK İZİ TESPİT EDEMEDİLER"

"Kilitli olmayan kapıları denediklerini söylüyor polisler, ses dinliyorlar. Katlarda kamera olmadığı için göremiyoruz ama kilitli olmayan kapıları rahat bir şekilde görebiliyorlar. Hemen polisi aradım, ifade vermek için karakola çağırdılar. O gece olay yeri geldi, parmak izi tespit edemediler. 2 gün sonra geldiler, kişiler tespit edilmiş olmasına rağmen hala yakalanmadı. Bulunmalarını bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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