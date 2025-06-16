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İki genci sopayla dövmüşlerdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı... Yaşlı adamı da aynı şekilde darbetmişler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da, iki genci sopayla işkence edercesine döven ardından yakalanıp adli kontrolle serbest kalan şüpheli İ.E.'nin iki kişiyle birlikte 68 yaşındaki A.B.’yi de sopayla dövdüğü görüntüler ortaya çıktı.

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde yaşanan ilk olayda İ.E., sosyal medyada cinsel içerikli paylaşım yaptığı öne sürülen H.D. (17) ve A.T.’yi (22) mahalleden alarak Mersin-Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu kenarına götürdü. Burada yüzünü gizlemek için kask takan İ.E., gençleri sopayla dövdü. Yanındaki kişiler tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, gözyaşları döken gençlerin "Kurban olayım yapma!" diye yalvarmaları dikkat çekti.

Olayın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, İ.E.’yi saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını savunan ancak ifadesi inandırıcı bulunmayan İ.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İki genci sopayla dövmüşlerdi! Yeni görüntüler ortaya çıktı... Yaşlı adamı da aynı şekilde darbetmişler - 1. Resim

BU KEZ YAŞLI BİR ADAMI DÖVDÜLER

Soruşturma devam ederken İ.E.’nin başka bir şiddet olayına karıştığına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu kez darbedilen kişinin 68 yaşındaki A.B. olduğu öğrenildi. Aynı mahallede kaydedilen videoda, İ.E. ve yanındaki iki kişinin yaşlı adamı sopalarla dövdüğü, A.B.’nin yardım çığlıklarının sokakta yankılandığı görüldü. Yeni görüntülerin devam eden soruşturma dosyasına eklenerek inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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