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İki kardeş hayatını kaybetmişti... Yok artık dedirten kaza sebebi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İki kardeş hayatını kaybetmişti... Yok artık dedirten kaza sebebi!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Rize'de biri 13 diğeri 20 yaşında olan iki kardeşin hayatını kaybettiği kazanın arı yüzünden olduğu ortaya çıktı. Aracı kullanan baba H.A. çocukların arı yüzünden panik yapması sonrası direksiyon hakimiyetini kaybettiği öğrenildi.

Acı olayRize'de önceki gün 17.00 sıralarında meydana geldi. Kurban Bayramı için gittikleri memleketleri Artvin'in Yusufeli ilçesinden Rize'ye dönmek üzere yola çıkan H.A. idaresindeki hafif ticari araç, refüje çarpıp yan döndü.

Kazada aracın arka koltuğunda bulunan Muhammet Aşçi (13) ve ablası Ayşe Aşçi (20) olay yerinde hayatını kaybederken, yine arka koltukta bulunan bir diğer kardeşleri S.A. ile şoför baba H.A. ile ön yolcu koltuğunda oturan anne M.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

İki kardeş hayatını kaybetmişti... Yok artık dedirten kaza sebebi! - 1. Resim

ARI ABLA KARDEŞİ CANINDAN ETTİ

Abla kardeşin hayatını kaybettiği kazaya karışan H.A. kontrolündeki hafif ticari aracın içerisine Çayeli ilçesinde seyir halindeyken arı girdiği, arka koltukta oturan çocukların arı nedeniyle panik yaptığı ve baba H.A.'nın bu nedenle aracın kontrolünü kaybettiği öne sürüldü.

İki kardeş hayatını kaybetmişti... Yok artık dedirten kaza sebebi! - 2. Resim

Kardeşler Muhammet Aşçi ve ablası Ayşe Aşçi'nin cenazeleri dün Rize Adli Tıp Merkezi'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

İki kardeş hayatını kaybetmişti... Yok artık dedirten kaza sebebi! - 3. Resim

Memleketi Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Pamukçular köyüne getirilen abla kardeşin cenazeleri dün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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