Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Hasan ve Ahmet Akın kardeşlerin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kardeşlerin vurulduğu anlar yer alırken, davada 2 tutuklu sanık hakkında müebbet hapis cezası talep ediliyor.

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kafede çıkan ve iki kardeşin ölümüyle neticelenen silahlı kavga ile alakalı ayrıntılı görüntüler dava dosyasına girdi. Ahmet Akın'ın sırtından vurulduğu, abisinin ise kaçarken vurulduğu anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde Kozluk Mahallesi Sekapark'ta yer alan kafede yaşandı. Öne sürülene göre, parasını alamayan kafenin eski personeli Hasan Akın (27) ve ağabeyi Ahmet Akın (30) ile işletme sahipleri arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesi sonrasında Hasan Akın ve Ahmet Akın silahla vurularak yaralandı. Hastaneye sevk edilen Hasan Akın olay günü, abisi Ahmet Akın ise 7 Eylül'de hayatını kaybetti.

İki kardeşin öldüğü kafe kavgasında yeni görüntüler: Vurulma anları dava dosyasına girdi

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay ile alakalı geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, aralarında işletme sahiplerinin de olduğu toplam 13 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan şüphelilerden 11'i serbest bırakılırken, Furkan G. ile Oğuzhan S. tutuklanarak cezaevine sevk edildi. İddianamede yer alan raporlara göre, Hasan Akın'ın vücudunda 5, ağabeyi Ahmet Akın'ın vücudunda ise 3 mermi giriş yarası belirlendi, olay yerinde ise 10 boş kovan bulundu.

Hasan Akın (solda) ve Ahmet Akın (sağda)

İddianamede, sanık Furkan G. (33) hakkında Ahmet ve Hasan Akın'a yönelik "kasten öldürme" suçundan iki defa müebbet hapis, bir kişiyi "silahla yaralama" suçundan ise 4,5 seneye dek hapis cezası talep edildi. Sanık Oğuzhan S. (31) için de Hasan Akın'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 3 seneye dek hapis cezası istenildi. Tutuksuz sanıklar Bedirhan B. (25) ve Fahri A. (20), Berkay Y. (18) hakkında ise "suç delillerini yok etme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından çeşitli oranlarda hapis cezaları talep edildi.

İki kardeşin öldüğü kafe kavgasında yeni görüntüler: Vurulma anları dava dosyasına girdi

YERE ATEŞ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Olay ile alakalı açılan davanın duruşması, geride bıraktığımız gün Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar, taraflar ve avukatlar katıldı. Tutuklu sanık Oğuzhan S., kendini korumak için yere ateş ettiğini, Ahmet Akın'a ateş etmediğini belirterek tahliyesini talep etti. Furkan G. de kasıtlı eylemde bulunmadığını belirtti. Savunmaların sonrasında mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Öte taraftan, olay ile ilgili yeni görüntüler de ortaya çıktı. Cinayetin olduğu gün Ahmet Akın, Furkan G.'ye ait kafeye giderek burada bir görüşme yaptı. Görüşmenin sonrasında Ahmet Akın'ın masadaki kül tablasını yere atması sonrasında, Furkan G.'nin aniden Akın'ın üzerine saldırarak kendisini yumrukladığı anlar kayıtlara yansıdı. Bir süre sonra Hasan Akın'ın olay yerine geldiği ve silahların patladığı görüldü. Görüntülerde Akın kardeşlerin vurulduğu anlar yer aldı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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