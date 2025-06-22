İki kentte kene can aldı! Hastanede hayatlarını kaybettiler
Tokat ve Elazığ'da, keneden bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı can aldı. Tokat'ta 5 çocuk annesi 38 yaşındaki bir kadın ile Elazığ'da 69 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.
Tokat ve Elazığ'da kene ısırmasıyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle 2 kişi öldü.
Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi 38 yaşındaki Ayşe Ekinci'ye 9 gün önce kene yapıştı. Ekinci, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine götürüldü.
Durumu ağırlaşan kadın, daha sonra Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesine sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Ekinci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
ELAZIĞ
Tunceli'nin Pertek ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki H.K ise, önceki gün rahatsızlanması üzerine ilçe devlet hastanesine başvurdu. Buradan Tunceli Devlet Hastanesi'ne, ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen H.K, KKKA şüphesiyle tedavi altına alındı.
H.K, tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde hayatını kaybetti. İşlemlerin ardından yakınları tarafından hastane morgundan teslim alınan H.K'nin cenazesi, defnedilmek üzere Pertek ilçesine götürüldü.