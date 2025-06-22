Biyolojik savaşın yeni yüzü kene! Türkiye’de popülasyon her geçen gün artıyor 

Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) virüsü taşıyan kenelerin Türkiye’de hızla artması beraberinde endişeleri de gündeme getirdi. Uzmanlar, virüslü kenelerin laboratuvarda yetiştirilip biyolojik silaha dönüştürülebileceğine dikkat çekerek ‘Bölgesel mücadele şart’ dedi.

ESMA ALTIN - Türkiye’de özellikle kırsal kesimlerde yaygınlaşan Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) virüsü taşıyan keneler, sadece insan hayatını tehdit etmekle kalmıyor, aynı zamanda biyolojik silah şüphesini de doğuruyor. Fırat Üniversitesinden Doç. Dr. İbrahim Akın Temizer, kenelerin ilk olarak ABD-Japonya savaşı döneminde, ABD’nin laboratuvarlarında üretildiğini ve Hiroşima’ya nükleer bomba atmadan önce biyolojik silah olarak uçaklarla Japon askerlerinin üzerine salındığını anlattı. Doç. Dr. Temizer “Bu KKKA kenesi askerler üzerinde etki yaptı, onları zayıflattı. Ölümcül seviyeye geldikten sonra Hiroşima’ya bomba atıldı. ABD burada önce biyolojik savaş yaptı” dedi.

BÖLGESEL MÜCADELE EDİLMELİ

Türkiye’de kene popülasyonundaki artış dikkat çekerken, Doç. Dr. Temizer bu durumun biyolojik savaş tehlikesine işaret ettiğini belirtti. Bazı ülkelerin zaman zaman hayvan popülasyonlarını bilinçli olarak çoğaltıp doğaya saldığını vurgulayan Temizer şöyle konuştu:

"Keneler Türkiye’ye karşı biyolojik silah olarak kullanılabilir. Sivrisineklerle yaptılar, korona da benzer şekilde ortaya çıktı. Bilim adamları ilaç satmak ya da nüfusu azaltmak için boş durmuyor. Ancak arazi araştırmaları yetersiz. Öncelikle zararlı kene türlerinin belirlenmesi gerek. Keneleri kontrol altına almak için kırsal bölgelerde kanatlı hayvanların, özellikle keklik ve bıldırcınların popülasyonu artırılmalı. Bu hayvanlar kenelerle besleniyor. Avlanmaları yasaklanmalı ve tabiata salınmalı. Bir canlıyı yüzde 100 yok edemezsin. Kimyasal ilaç kullanılsa bile bağışıklı türler ortaya çıkar, devlet tedbir almalı. Her bölgenin ısı ve nem oranları farklı. Kars’ta şu an mücadeleye gerek yok ama sıcak bölgelerde, özellikle hayvanların bulunduğu alanlarda keneler hızla çoğalıyor. Mücadele bölgesel olmalı."

ZEMİN HAZIRLANIYOR

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Mine Işık Argün “Virüs taşıyan keneler de laboratuvar ortamında çoğaltılıp silah olarak kullanılması mümkün. Keklik, sülün gibi türlerin kontrolsüz avlanması ya da bilinçsiz ilaçlama, bu tehdidin önünü açıyor” diye konuştu.