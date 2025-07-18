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İlaçları şeker sanıp yutan çocuk hastanelik oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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İlaçları şeker sanıp yutan çocuk hastanelik oldu
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 yaşındaki bir çocuk, buzdolabındaki ilaçları şeker sanarak yuttu. Bir süre sonra fenalaşan çocuk, ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Küçük çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde buzdolabındaki ilaçları şeker zannedip yutan 2 yaşındaki çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Akif Karşı sokakta bulunan evde meydana geldi. 2 yaşındaki Muhammet Ç., mutfakta buzdolabında bulunan ilaçları şeker zannedip yuttu.

Bir süre sonra rahatsızlanan küçük çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından çocuk ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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