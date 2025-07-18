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Bursa'da feci olay: Husumetlisini vurmak isterken herkesi yaraladı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bursa&#039;da feci olay: Husumetlisini vurmak isterken herkesi yaraladı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde cuma namazı çıkışında husumetlisini silahla vurmak isteyen şahıs, kalabalığın ortasında ateş açtı. Hedefindeki kişiyi yaralayan saldırgan, kurşunların isabet ettiği 3 kişiyi daha yaralayarak olay yerinden kaçtı. Zanlı, polis operasyonuyla yakalandı.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde cuma namazının ardından cami önünde vatandaşlara pilav dağıtıldığı sırada A.A. (23), kalabalığın ortasında husumetlisiyle karşılaştı. Belinden çıkardığı silahla peş peşe ateş eden A.A., hedefindeki Ali Osman T.’yi yaraladı. Ancak açılan ateş sonucu Burhan M., Sadık Ç. ve Hamdi Ü. isimli 3 kişi daha kurşunların hedefi oldu.

Silah seslerinin ardından ortalık savaş alanına dönerken, yaralılar çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.

İZNİK'TE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırgan, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla İznik’te yakalandı. Şüpheli, olayda kullandığı tabancayla birlikte gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yaralıların hastanedeki tedavileri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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