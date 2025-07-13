Bursa'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Bursa’nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kaza sonucunda 4 kişi yaralandı.

Saat 14.30 sıralarında Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde Emircan A. (24) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen İlyas K. (67) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Meydana gelen kaza sonrası her iki araçta bulunan sürücüler ile otomobildeki yolcu Nehir A. (4) ve hafif ticari araçtaki yolcu Hüseyin C. (69) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.