Eskişehir'de vahşet: 4 çocuk annesi evinde katledildi! 2 şüpheli gözaltında

Eskişehir'de geçtiğimiz gün sabah saatlerinde evinde bıçaklanarak vahşice öldürülen yabancı uyruklu kadının ölümüyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Engelli çocuğuyla yaşadığı öğrenilen kadının 1'i engelli 4 çocuğu Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Güllük Mahallesi Havlucu Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanda 17 Temmuz sabaha karşı meydana gelen olayda; 4 çocuk annesi yabancı uyruklu S.S.K., engelli çocuğuyla yaşadığı evde bıçaklanarak vahşice katledildi.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Öldürülen kadının bulunduğu daireye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren polisler, kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Cenaze, otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI

Daire kapısı mühürlenirken; kadının 4 çocuğundan sadece engelli olanı ile yaşadığı öğrenildi. 4 çocuk, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

"GENELDE KAMERAYI İNCELEMEK GELİRLER, BİZ ALIŞIĞIZ"

Öldürülen kadınla aynı sokakta yaşayan Sevim Akgün, "Apartmanımızın kamerası var. Genelde polisler gelir, kameradan inceler. Çünkü burada hırsızlık da oluyor, kaçan da oluyor. Biz alışığız. Sabah 05.30'du, zilimiz çaldı. 'Kim o?' dedim, 'Polis, kameraya bakacaktık' cevabını verdi" ifadelerini kullandı.