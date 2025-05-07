İncir çekirdeğini doldurmayacak olayda kan aktı: Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Kilis'te araç park yeri kavgasında kan aktı. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada baba ve oğlu yaralanırken 2 kişi gözaltına alındı.
Kilis'te araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı, şüpheli 2 kardeş yakalandı.
Akpınar Mahallesi'nde iki grup arasında araç park yeri nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
BABA OĞUL YARALANDI
Silahlı kavgada A.H.B. (53) ve oğlu M.Y.B. (24) silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Hastanesi'ne kaldırıldı.
ABİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri, kavgaya karışan şüpheliler Serdar Ç. ile kardeşi Serkan Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir