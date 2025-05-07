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İncir çekirdeğini doldurmayacak olayda kan aktı: Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İncir çekirdeğini doldurmayacak olayda kan aktı: Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kilis'te araç park yeri kavgasında kan aktı. İki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada baba ve oğlu yaralanırken 2 kişi gözaltına alındı.

Kilis'te araç park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada baba ve oğlu yaralandı, şüpheli 2 kardeş yakalandı.

Akpınar Mahallesi'nde iki grup arasında araç park yeri nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

BABA OĞUL YARALANDI

Silahlı kavgada A.H.B. (53) ve oğlu M.Y.B. (24) silahla vurularak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Hastanesi'ne kaldırıldı.

İncir çekirdeğini doldurmayacak kavgada kan aktı: Baba ve oğluna kurşun yağdırdılar! - 1. Resim

ABİ KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, kavgaya karışan şüpheliler Serdar Ç. ile kardeşi Serkan Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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