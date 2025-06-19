İş için Dubai diye Uganda'ya götürüldü! Ailesi perişan oldu: Haber alamıyoruz

İş vaadiyle Dubai’ye gönderileceği söylenen 22 yaşındaki Furkan Aytepe’den 18 gündür haber alınamıyor. Aytepe'nin Dubai diye Uganda’ya götürüldüğü ortaya çıkarken, ailesi oğullarının hayatından endişe ediyor. Aile yetkililere yardım çağrısında bulunurkeni gözü yaşlı anne Fatma Aytepe, "Oğlumu Dubai diye Afrika ülkesine götürdüler, ne götürenden ne de oğlumdan haber alıyorum" diye konuştu.

Bursa’nın Demirtaş Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki Furkan Aytepe, işsiz olduğu dönemde aile dostları Bülent K.'nin yönlendirmesiyle yurt dışında bir işe gitmeyi kabul etti. Kendisine Dubai’de iş ayarlandığı söylenerek geçtiğimiz ay yurt dışına çıkan Furkan Aytepe'nin Uganda’ya gönderildiği ve buradaki bir kişiyle çalıştığı ortaya çıktı. Fatma Aytepe

Oğlundan haber alamayan gözü yaşlı anne Fatma Aytepe şunları söyledi:

"OĞLUMUN HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM" "Oğlum Dubai’ye gidecek diye hazırlandı ama Uganda’ya gönderildi. Salıdan cumartesiye kadar konuştuk ama cumartesi akşamı saat 19.30’dan sonra iletişim kesildi. Bugün 18 gün oldu. Ne oğluma ulaşabiliyoruz, ne de onu oraya götüren kişiye. İlk başta kaçamak cevaplar verdi. Sonra 'Gidip getireceğim' dedi. Şimdi kendisine de ulaşılamıyor. Ailesi de yerini bilmiyor. Oğlumun hayatından endişe ediyorum"

Furkan Aytepe

Baba Abdullah Aytepe ise Bülent K.'nin ilk olarak kendisine iş teklifinde bulunduğunu ancak kendi işleri nedeniyle kabul etmediğini söyledi. Baba Aytepe şu ifadeleri kullandı:

"YETKİLİLERDEN YARDIM İSTİYORUM" "Ben mermer işiyle uğraşıyorum. Bülent’in arası benle iyiydi. Bana, 'Seni Dubai’ye götüreyim' dedi. Ama işlerim vardı, gidemedim. Çocuğum işsiz olduğu için ona söyledik. Bülent’e güvendik. Ama şimdi ne oğluma ne de Bülent’e ulaşabiliyorum. Yetkililerden yardım istiyorum."

EVLİLİK HAYALİ VARDI

Öte yandan Furkan Aytepe’nin kaybolmadan önce kız arkadaşıyla evlilik planları yaptığı öğrenildi. Bir an önce oğullarının bulunmasını isteyen Aytepe ailesi, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep ediyor.