İş insanı düğün sonrası gelen haberle anladı! Hizmetlisinin akıllara durgunluk veren oyunu ortaya çıktı

Çanakkale'de maden ocağı sahibi iş kadını A.T., yeni işe aldığı hizmetlisi Emel Karakaş tarafından soyuldu. Karakaş'ın evde kimse yokken kasadaki 10 milyon değerindeki altınları her gün sahteleriyle değiştirdiği, A.T.'nin gittiği bir düğün sonrası aldığı haberle ortaya çıktı.

Maden ocağı sahibi A.T., ev işlerine yardımcı olması amacıyla 7 ay önce hizmetli Emel Karakaş ile anlaştı. A.T. işe aldığı Karakaş'a güvenerek evin tüm anahtarlarını teslim etti. A.T. ve eşi K.T.

10 MİLYON LİRALIK ALTIN ÇALDI

Temizlik sırasında yatak odasında bulunan kasayı fark eden Karakaş, her gün kasadan bir çeyrek altın alıp, yerlerine sahtelerini koydu. 37 adet çeyrek altını sahteleriyle değiştiren Karakaş fark edilmediğini anlayınca 17 adet 22 ayar bileziği de imitasyonlarıyla yer değiştirdi. Bazı özel parçaların ise düşük ayarlı olanlarını kuyumculara sipariş vererek yaptıran Karakaş, bu yöntemle piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan altını çaldı. Karakaş'ın altınların yanı sıra 300 bin liralık kol saatini de sahtesiyle değiştirdiği belirlendi.

GİTTİĞİ DÜĞÜNDEN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Zaman zaman kasayı kontrol eden A.T. altınları ve ziynet eşyalarının kutularını görünce Emel Karakaş'tan hiç şüphelenmedi. Bir süre sonra kasadan çeyrek altın alarak bir düğün törenine katılan A.T. ve eşi K.T. ismini kurdeleye yazarak gelin ve damada hediye etti. Sabah'ta yer alan habere göre hırsızlık, gelin ve damadın altınları bozdurmak için gittiği kuyumcuda ortaya çıktı. Altının sahte olduğunu öğrenen gelin ve damat durumu aileye bildirirken, durumdan şüphelenen A.T., kasadaki tüm altınları alıp kuyumcuya götürdü.

Emel Karakaş

HİZMETLİ TUTUKLANDI

Altınlarının tamamının sahte olduğunu öğrenen A.T. hizmetli Emel Karakaş'tan şikayetçi oldu. Götürüldüğü emniyette hakkındaki suçlamaları kabul eden Karakaş, altınları sahteleriyle yer değiştirdiğini, paraları ise oyun sitelerinde kaybettiğini ifade etti. Emel Karakaş tutuklanarak cezaevine gönderilirken aynı yöntemle Gökçeada'da da bir aileyi dolandırdığı ortaya çıktı.