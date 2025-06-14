İşçi servisi park halindeki tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Manisa'da işçi servisinin park halindeki tıra arkadan çarpmasını sonucu 5'i ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.
İzmir'deki bir fabrikadan Manisa Turgutlu'ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki minibüs, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında yol kenarında park halindeki buğday yüklü tıra arkadan çarptı.
20 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada işçi servisindeki 20 kişi yaralandı.
Araçta sıkışan sürücü Kocabaş ile 5 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz