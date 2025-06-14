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İşçi servisi park halindeki tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İşçi servisi park halindeki tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Manisa'da işçi servisinin park halindeki tıra arkadan çarpmasını sonucu 5'i ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.

İzmir'deki bir fabrikadan Manisa Turgutlu'ya işçi taşıyan Nurettin Kocabaş yönetimindeki minibüs, İzmir-Ankara kara yolu Çepnidere Kavşağı yakınlarında yol kenarında park halindeki buğday yüklü tıra arkadan çarptı.

İşçi servisi park halindeki tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

20 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada işçi servisindeki 20 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Kocabaş ile 5 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İşçi servisi park halindeki tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı

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