İşçi servisi park halindeki tıra çarptı! Çok sayıda yaralı var

20 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada işçi servisindeki 20 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan sürücü Kocabaş ile 5 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.