Isparta'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Eğirdir-Aksu kara yolunda, Asım Mevlüt A. idaresindeki 32 EH 012 plakalı otomobil ile Kemal Can D'nin kullandığı 31 LH 944 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir