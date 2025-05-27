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Isparta'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Isparta&#039;da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı bir trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Eğirdir-Aksu kara yolunda, Asım Mevlüt A. idaresindeki 32 EH 012 plakalı otomobil ile Kemal Can D'nin kullandığı 31 LH 944 plakalı otomobil çarpıştı.

Isparta'da iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var - 1. Resim

Kazada, otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Eğirdir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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