İstanbul Beşiktaş'ta iş yerine silahlı saldırı! 24 yaşındaki genç öldürüldü, şüpheliler koruda yakalandı

İstanbul Beşiktaş'ta motosikletli iki şüphelinin bir iş yerine düzenlediği silahlı saldırıda 24 yaşındaki Umut Andık hayatını kaybetti. Çalıntı motosikletle kaçan 17 ve 18 yaşlarındaki şüpheliler, dron destekli arama sonucu yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda çalıların altında saklanırken yakalandı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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İstanbul Beşiktaş’ta bir iş yerine yapılan silahlı saldırıda 24 yaşındaki Umut Andık hayatını kaybetti. Motosikletle kaçan iki şüpheli, dron destekli çalışmalar sonucu yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda saklanırken yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, motosikletle bir iş yerinin önüne gelen iki kişiden arka koltukta oturan şüpheli, iş yerine doğru silahla ateş etti. Saldırıda, iş yeri önünde bekleyen Umut Andık, (24) yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin sonrasında hastaneye sevk edilen Andık, burada yapılan bütün müdahalelere karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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ÇALINTI MOTOSİKLETLE KAÇTILAR

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, şüphelilerin kaçarken kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi’nde terk edilmiş şekilde bulundu. Gerçekleştirilen incelemede motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin kaçış güzergahında dron destekli arama gerçekleştiren ekipler, motosikleti kullandığı tespit edilen Y.Z. (18) ile silahla ateş ettiği tespit edilen M.O.’yu (17), yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda çalıların altına saklanmış halde yakaladı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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