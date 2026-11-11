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Poligonda dehşet anları: Atış yaparken silahı kafasına dayadı, olanlar oldu

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Bursa'da atış yapmak için poligona giden genç, ansızın silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulundu. Şahsın yanındaki eğitmenler saniyesinde duruma müdahale ederken, canına kıymak isteyen genç, güçlükle etkisiz hale getirildi. Yaşananlar mekanın güvenlik kamerasıyla da anbean kaydedildi.

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Gözde Nur Arvas
GÖZDE NUR ARVAS

Bursa'daki bir atış poligonunda yürekleri ağza getiren anlar yaşandı. Atış yapmak amacıyla poligona gelen bir vatandaş, art arda atış yaptıktan sonra bir anda elindeki silahı kendi başına doğrulttu.

ZAR ZOR SİLAHI ELİNDEN ALDILAR

Yanındaki ve arkasındaki eğitmenlerin saniyesinde duruma müdahale etmesi, şahsın kurtulmasını sağladı. Atış eğitmenleri saniyelerle yarışarak şahsın üzerine atıldı, canına kıymak isteyen adam güçlükle etkisiz hale getirildi.

Poligonda dehşet anları: Atış yaparken silah kafasına dayadı, olanlar oldu
Başlık ResmiPoligonda dehşet anları: Atış yaparken silah kafasına dayadı, olanlar oldu

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olası bir intiharın önüne geçilirken poligondaki güvenlik kameraları tarafından korku dolu anlar saniye saniye kaydedildi. Olay kısa süre içinde sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

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