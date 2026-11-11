Almanya-İsviçre-Türkiye hattında uyuşturucu ağı çökertildi! 'Papaz' yakalandı, servetine el konuldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonla Almanya, İsviçre ve Türkiye üçgenindeki uluslararası uyuşturucu ve para aklama ağı çökertildi. 2003 yılına uzanan uyuşturucu sevkiyatlarından elde edilen suç gelirleriyle alınan 17 taşınmaza el konulurken, aralarında 'Papaz' kod adlı kurye Gönül Kaygısız'ın da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul merkezli 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon, geçmişi 2003 yılına kadar dayanan ve Avrupa'dan Türkiye'ye uzanan devasa bir uyuşturucu finans ağını gün yüzüne çıkardı.

Bir CİMER ihbarıyla derinleştirilen soruşturmada, uyuşturucu ticaretinden elde edilen kara paranın akrabalar ve paravan şirketler üzerinden gayrimenkullere aktarılarak aklandığı tespit edildi.

'PAPAZ' KOD ADLI KURYEYLE GÖNDERDİLER

Sabah'ın haberine göre soruşturma dosyasına giren detaylara göre kirli çarkın temelleri 30 Eylül 2003'te atıldı. Almanya'nın Münster şehrinde "Papaz" kod adlı kuryenin valizinde ele geçirilen 8 kilogram eroinin Türkiye'den sevk edildiği uluslararası bildirimlerle kesinleşti. Bu sevkiyatın karşılığı olan 187 bin avronun ise aynı yıl Türkiye'ye sokulduğu belirlendi.

Dosyanın kilit isimlerinden Gönül Kaygısız'ın "Leyla Çelik" adına düzenlenen sahte pasaportla uluslararası para kuryeliği yaptığı, sevkiyatlardan elde edilen paraları transfer ettiği ve 2004 yılında Almanya Hannover Bölge Mahkemesi tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı anlaşıldı. Aynı dönemde Türkiye'de yürütülen operasyonlarda 13,9 kilogram eroin daha ele geçirildi ve şüpheli hakkında İsviçre adli makamlarınca da adli işlem uygulandı.

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CİMER İHBARIYLA FOYALARI ORTAYA ÇIKTI

2025 yılında CİMER'e yapılan kritik bir ihbar, soruşturmayı yeniden hareketlendirdi. İhbarda; Ramazan Kaygısız ve eşi Gönül Kaygısız'ın yurt dışındaki uyuşturucu gelirlerini İstanbul, Balıkesir ve Gaziantep'te mal varlığı edinerek akladıkları belirtildi. Kara paranın akrabalar adına alınan gayrimenkuller ve Müslüm Polat'a ait bir şirket üzerinden ticari kazanç gibi gösterilerek sisteme sokulduğu kaydedildi.

17 TAŞINMAZA EL KONULDU

MASAK tarafından hazırlanan kapsamlı Mali Analiz Raporu doğrultusunda, şüphelilerin suç gelirleriyle edindiği çoğunluğu hisseli 17 taşınmaza el konuldu. Ardından emniyet güçlerince İstanbul'da 4, Balıkesir'de 1 olmak üzere toplam 5 adrese operasyon düzenlendi.

8 KİŞİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonda, Mersin'de para dolu çantalarla görüldüğü iddia edilen ve uzun süredir takipte olan para kuryesi Gönül Kaygısız ile birlikte toplam 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çok yönlü soruşturma ve adli süreç devam ediyor.

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