İstanbul Bahçelievler’de 6 katlı apart otelde çıkan yangın, vatandaşların ve görevlilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

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Yangın, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 6 katlı apart otelden dumanlar yükselmeye başladı.

İstanbul’da 6 katlı apart otelde yangın paniği!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşların ve görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangın sonrası binada inceleme yaptı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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