Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

İstanbul’da 6 katlı apart otelde yangın paniği!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İstanbul’da 6 katlı apart otelde yangın paniği!
Başlık Resmiİstanbul’da 6 katlı apart otelde yangın paniği!

İstanbul Bahçelievler’de 6 katlı apart otelde çıkan yangın, vatandaşların ve görevlilerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaydet
|

Yangın, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki 6 katlı apart otelden dumanlar yükselmeye başladı.

İstanbul’da 6 katlı apart otelde yangın paniği!
Başlık Resmiİstanbul’da 6 katlı apart otelde yangın paniği!

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, vatandaşların ve görevlilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangın sonrası binada inceleme yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER
Gaziantep
YAŞAM

Gaziantep'te iplik fabrikasında yangın!
Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.