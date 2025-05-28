İstanbul'da akılalmaz görüntü! Küçük çocukla çatıda halı yıkadı

İstanbul Küçükçekmece’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Küçük çocukla birlikte çatıda halı yıkayan vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Küçükçekmece Sefaköy’de bir vatandaş çocuğuyla birlikte çatıda halı yıkadı. Yürekleri ağza getiren anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.

RAHATLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Çocuk çatıda dolaşırken, vatandaşın rahat tavırları dikkat çekti.

Kamera görüntülerinde vatandaşın halı yıkadığı ve çocuğun yanında dolaştığı görülüyor.