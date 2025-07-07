İstanbul'da botoks skandalı! Kırgız kadın estetik kurbanı oldu

İstanbul'da 42 yaşındaki Kırgızistan uyruklu Nazıra Shatenova, bir güzellik merkezinde botoks ve dudak dolgusu yaptırdı. Yapılan işlemlerin ardından fenalaşan kadın, hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan skandal sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da bir güzellik merkezinde yaşanan skandal, 19 Haziran tarihinde yapılan ihbarın ardından ekiplerin harekete geçmesiyle ortaya çıktı.

İŞLEM SONRASI KALBİ DURDU

Nazıra Shatenova, 18 Haziran'da Kadıköy'de bulunan bir güzellik merkezine gitti ve burada yüzüne botoks ile dudak dolgusu yaptırdı. İşlemin ardından kısa bir süre içinde kalbi duran Shatenova, Kadıköy Hasanpaşa'daki bir hastaneye kaldırıldı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sabah'ta yer alan habere göre yaşanan olayın ardından Shatenova'nın kızı Saida Salamatovna Duishembekova, annesinin daha önce tansiyon hastalığı dışında herhangi bir rahatsızlığı olmadığını ve son günlerde sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Nazıra Shatenova

CİLT ALTI KANAMALARI TESPİT EDİLDİ

19 Haziran'da hayatını kaybeden Shatenova'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda yapılan ilk muayenede Shatenova'nın vücudunda çeşitli ekimozlar ve cilt altı kanamaları tespit edildi. Yüz, boyun ve sırtta yapılan dış muayenede klasik otopsi yapılmasına karar verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada ihmal ya da kusur şüphesiyle ilgili incelemeler devam ediyor.