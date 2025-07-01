İstanbul'da dehşete düşüren olay! 2 ay önce evlendiği eşini tek yumrukla öldürdü

Küçükçekmece'de 2 ay önce evlenen Özayyıldız çifti kavga etti. Nazım Özayyıldız eşine yumruk atıp öldürdü. Olayı katil zanlısının yeğeni ihbar etti.

Olay İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. 2 ay önce evlenen Nazım Özayyıldız ve Özlem Özayyıldız (27) henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışmaya başladı.

Nazım Özayyıldız emniyette verdiği ilk ifadesinde kıskançlık yüzünden tartıştıklarını anlattı. Şüpheli Özayyıldız, eşine mutfak bölümünde yumruk attı. Aldığı darbeyle dengesini kaybeden Özlem Özayyıldız, kafasını mutfak tezgahına çarparak ağır yaralandı.

YEĞENİ İHBAR ETTİ

Çiftin tartışma seslerini duyan, adamın bir üst katta oturan yeğeni, durumdan şüphelenerek daireye geldi. İçeri girdiğinde yengesi Özlem Özayyıldız'ı mutfak tezgahının yanında hareketsiz yatarken bulan yeğen, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dairede geniş çaplı inceleme başlattı.

KOMŞUSU ANLATTI: YUMURTADAN ANLADIM

Olayı gören mahalle sakinlerinden Pınar Baydemir; "Dün gece saat 03.00 sıralarında kalktım kapıda ambulans ve polis ekipleri vardı. İlk olarak ne olduğunu anlamadım ama sonra balkondan baktığımda mutfakta yerde yatan kadını gördüm.

Kadını o halde görünce öldüğünü anladım. Sonrasında cenaze arabası geldi ve kadını götürdüler. Eşler arasında tartışma sonucu eşini öldürdüğünü anladık. Bizim arabamızın üzerinde yumurta vardı. Biz bunun kavga esnasında olduğunu düşündük" dedi.