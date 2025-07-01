2 gün boyunca gece gündüz aranmışlardı: Sarıyer'den acı haber geldi!

Sarıyer'de fırtınanın etkili olduğu pazar günü denize girip kaybolan gençlerden Enes Açıkça'nın cansız bedeni Kilyos açıklarında bulundu.

Geçtiğimiz pazar günü Sarıyer'de yasak olmasına rağmen denize giren 22 yaşındaki Sedat Yağız ve 18 yaşındaki Enes Açıkça bir süre sonra kaybolmuştu.

İki gün boyunca devam eden arama kurtarma çalışmalarında bugün acı haber geldi. Enes Açıkça saat 06.30 sıralarında Kilyos açıklarında bulundu.

Gençlerin ailelerinin endişeli bekleyişi kameralara bu şekilde yansımıştı.

Enes'in ailesi arama kurtarma çalışmaları sırasında "Söyleyecek bir şeyim kalmadı. İnşallah bulunursa cesedi yeter bize. Annesi, babası ve tüm akrabaları merak ediyor" diye konuşmuştu.