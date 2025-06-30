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Sarıyer 2 genç için ayaklandı: Onlarca kişi dünden beri onları arıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sarıyer 2 genç için ayaklandı: Onlarca kişi dünden beri onları arıyor
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dün fırtına nedeniyle İstanbul'un bazı ilçelerinde denize girmek yasaklandı. Yasağı delen iki kişi dün Sarıyer'de kayboldu. Biri 22, diğeri 18 yaşında olan 2 genci arama çalışmaları yeniden başladı.

Meteoroloji'nin fırtına uyarıları sonrası bazı kentlerde denize girmek dün yasaklanmıştı. Yasak getiren illerden İstanbul'da da bazı kaymakamlıklar denize girmeyi yasaklamıştı.

Sarıyer 2 genç için ayaklandı: Onlarca kişi dünden beri onları arıyor - 1. Resim

Fakat bazı vatandaşlar yasağı dinlemedi, ölümle burun buruna geldi. Onlardan ikisi de 22 yaşındaki Sedat Yağız ile 18 yaşındaki Enes Açıkça oldu. 

Dün, Kısırkaya'daki plajda denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan iki genci arama çalışmaları saat 05.00'de tekrar başladı.

Sarıyer 2 genç için ayaklandı: Onlarca kişi dünden beri onları arıyor - 2. Resim

Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri katılıyor.

KAYMAKAM OLAY YERİNDE

Dalgıçlar su altında arama yaparken, botlarla su yüzeyi ve kıyıda da çalışmalar devam ediyor.

Sarıyer 2 genç için ayaklandı: Onlarca kişi dünden beri onları arıyor - 3. Resim

Dronla da havadan çalışmalara destek veriliyor.

Sarıyer 2 genç için ayaklandı: Onlarca kişi dünden beri onları arıyor - 4. Resim

Sarıyer Kaymakamı Ömer Kalaylı, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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