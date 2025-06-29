İstanbul dahil 6 şehirde denize girmek yasaklandı: Dalgalar bugün 1 kişiyi yuttu...

Meteoroloji'nin kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı vermesinin ardından İstanbul, Düzce, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak ve Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı. Öte yandan Kandıra'da denize giren bir kişi boğularak can verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre yurdun kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü yağışlar etkili olacak. Fırtınanın da etkili olacağı bildirilirken bazı illerde denize girmek yasaklandı.

Meteorolojik uyarılar doğrultusunda Beykoz, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları, fırtına ve yüksek dalga riski nedeniyle vatandaşların güvenliği için denize girmeyi yasakladı.

DÜZCE VE SAKARYA'DA DA YASAK

Karadeniz'e kıyısı bulunan Düzce ve Sakarya'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

Akçakoca Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, hava ve deniz şartları olumsuzluğu sebebiyle denize girmek yasaklandı.

Sahillere kırmızı bayrak çeken cankurtaran ekipleri, vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de aynı nedenle denize girişler geçici süreyle yasaklandı.

Görev yaptıkları sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

KOCAELİ'DE 1 KİŞİ ÖLDÜ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde ise denize giren kişi boğuldu.

Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkisinde denize girdikten sonra çırpınmaya başlayan Murat Ş. (38) gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede görev yapan Kocaeli Su Kazaları Engelleme Merkezi cankurtaranları arama çalışması başlattı.

Ekiplerce sudan çıkarılarak Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, kentin Karadeniz kıyısında yer alan Kandıra ilçesinde denize girişler yasaklandı.

Kandıra Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Saygıdeğer vatandaşlarımız, olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle pazar günü Kandıra ilçemizde tüm plajlarda denize girmek yasaklanmıştır. Vatandaşlarımızın denize girmemeleri önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta da olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere izin verilmiyor.

Valilikten yapılan açıklamada, "Valiliğimiz tarafından 29 Haziran 2025 Pazar günü olumsuz hava/deniz şartları nedeniyle vatandaşlarımızın can güvenliği maksadıyla denize girişler yasaklanmıştır" denildi.

Kararın ardından Sahil Güvenlik, İl Jandarma Komutanlığı ve Zonguldak Belediyesi ekipleri, vatandaşları uyararak denize girmelerine izin vermedi.

TEKİRDAĞ'IN 3 İLÇESİNE YASAK

Tekirdağ'ın Şarköy, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde etkili olan şiddetli poyraz nedeniyle sahillerde denize girmek geçici olarak yasaklandı.