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İstanbul'da genç kadın dehşeti yaşadı! Darbedilerek zorla araca bindirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kadın, Şiddet, Darp, İstanbul, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'un Pendik ilçesinde S.Ç. isimli şahıs, darbettiği kız arkadaşı E.D.'yi zorla araca bindirdi. Gelen ihbar üzerine ekipler harekete geçerken, S.Ç.'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Kavakpınar Mahallesi'nde gece saatlerinde bir kadının darbedildiği ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Yapılan incelemede S.Ç.'nin, kız arkadaşı E.D. ile tartıştığı, ardından kadını darbettiği ve araca zorla bindirerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Şüphelinin içinde bulunduğu aracı durduran ekipler, S.Ç.'yi gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan kadının, şüpheli tarafından boğazı sıkılarak zorla araca bindirildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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