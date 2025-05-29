İstanbul'da hareketli anlar! Restoranda başlayan yangın yanındaki iki binaya sıçradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 29 Mayıs 2025 08:17 - Güncelleme: 29 Mayıs 2025 09:09 - Güncelleme:

Şişli'de bir restoranda yangın çıktı. Alevler havalandırma boşluğundan yayılarak yanındaki iki binaya daha sıçrarken, bina sakinleri de yoğun dumandan etkilendi.

Saat 06.00 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi'nde restoranda başlayan yangın hızla yayılarak yanındaki iki binaya daha sıçradı. Yangının 3 binanın ortak olan apartman boşluğundan yayıldığı öğrenildi. BİNA SAKİNLERİ DUMANDAN ETKİLENDİ İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binalar yangın sebebiyle tahliye edilirken çok sayıda apartman sakini dumandan hafif şekilde etkilendi. Tahliye edilen bina sakinleri yangını caddenin karşında izledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yetkililer yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci