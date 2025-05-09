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İstanbul'da korku dolu anlar! Tekneden düşen kadın son anda kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Kartal'da vapurdan düşen kadın yoldu balıkçı tarafından can simidiyle kurtarıldı. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul'da Kartal açıklarında vapurdan düşen kadının balıkçı teknesinden atılan can simidiyle kurtarılması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kartal açıklarında hareket halindeki vapurda bulunan bir kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü.

İstanbul'da korku dolu anlar! Tekneden düşen kadın son anda kurtarıldı - 1. Resim

CAN SİMİDİ İLE HAYATA TUTUNDU 

Vapurun yakınında bulunan balıkçı teknesindeki bir kişi, kadını kurtarmak için denize can simidi attı. Can simidini tutan kadın, balıkçı tarafından çekilerek tekneye çıkarıldı.

Kadının kurtarılma anları vapurdaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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