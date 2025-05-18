İstanbul'da "vurgun" soygun! 10 milyon TL'lik hırsızlık kamerada

Bakırköy’de motosikletli 3 hırsız, kuyumcu dükkanının kepenk kilidini kırarak 10 milyon TL'lik ziynet eşyalarını çalıp kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerinden kimlikleri tespit edilen zanlılar, çok sayıda suç kayıtlarıyla birlikte yakalanarak tutuklandı.

İstanbul’da adeta “vurgun” denilebilecek bir soygun yaşandı.

GÖZLERİNE KESTİRİP HAREKETE GEÇTİLER

Bakırköy Zeytinlik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, gözlerine kestirdikleri kuyumcu dükkanının önüne gelen motosikletli hırsızlık şüphelisi 3 kişi, iş yerinin kepenk kilidini kırarak içeri girdi.

Kısa sürede içerideki ziynet eşyalarını getirdikleri çantaya dolduran şüpheliler, geldikleri motosikletlerle olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden dükkan sahipleri, polise ihbarda bulunması üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansırken, şüphelilerin kimliklerini tespit eden Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla M.A. (29), N.E.N. (24) ve M.B.'yi (20) yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin kaldığı adreste yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait mermiler ve 13 bin 300 lira nakit para ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerden M.A.'nın 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı, ayrıca 17 suç kaydı ile 6 ayrı dosyadan da firari olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli N.E.N.'nin ise 61 suç kaydı bulunduğu, 15 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. M.B.'nin de polis kayıtlarında 12 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi