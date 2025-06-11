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İstanbul’da yürekler ağza geldi! Metrobüs kapısı açık ilerledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da arıza nedeniyle bir metrobüsün kapısının açık seyrettiği görüldü. Yürekleri ağza getiren anlar bir yolcu tarafından görüntülendi.

Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan bir metrobüsün orta kapısı Beşyol durağında arızalanarak açık kaldı.

Metrobüs arıza nedeniyle kapısı açık bir şekilde yoluna devam etti.

Tehlikeli yolculuk anları ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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