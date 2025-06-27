İstanbul'da yürekleri ağza getiren görüntü! 9 katlı binada balkon çöktü

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan 9 katlı bir binanın 8'inci katının balkonu çöktü. Çökme nedeniyle apartman ve mahalle sakinleri paniğe kapıldı.

Maltepe ilçesindeki Bağlarbaşı Mahallesi Babaçam Sokak'ta sabah 07.00 sıralarında 9 katlı bir binanın 8'inci katında çökme meydana geldi.

Çöken balkon apartman ve mahalle sakinleri arasında büyük bir korku yaşanmasına neden olurken, olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, apartman sakinlerinin olay yerinden henüz tahliye edilmedikleri bildirildi.

Belediye ekiplerinin kaza yerindeki değerlendirmeleri sonrası tahliye duruma karar verileceği aktarılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.