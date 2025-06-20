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İstanbul'un göbeğinde lüks rezidansın önünde çocuk kaçırdılar! Her şey anbean kamerada

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbul&#039;un göbeğinde lüks rezidansın önünde çocuk kaçırdılar! Her şey anbean kamerada
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarıyer'de lüks rezidansın önünde 7 yaşındaki çocuğu kaçırdılar. Annesi tarafından kaçırılan çocuk için çalışmalar sürüyor.

Sarıyer'de yaşanan olayda, 7 yaşındaki D.R. isimli küçük çocuk, annesi tarafından zorla bir araca bindirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan yabancı uyruklu 57 yaşındaki baba N.R. eşiyle henüz resmi olarak boşanmadıklarını söyledi. Herhangi bir velayet davasının da açılmadığını ifade eden baba, çocuğun annesi Ukrayna uyruklu 39 yaşındaki Y.R. ile birlikte kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkek şahıs tarafından bir araca bindirilip kaçırıldığını söyledi.

EKOL TV'nin haberine göre olayın ardından İstanbul’daki tüm havalimanlarına çocuğun kimlik ve araç bilgileri iletilirken, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Kamera kayıtları incelemeye alındı, çocuğun bulunması için operasyonel önlemler devreye sokuldu. Emniyet yetkilileri, çocuğun sağ salim bulunması ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kimliği tespit edilemeyen ikinci kişi ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen anne Y.R'nin yakalanması için soruşturma derinleştirildi.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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