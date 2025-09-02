Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
İzmir açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir'in Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Menderes ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi. Ekipler, hareketli lastik bottaki 2'si çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.

Çeşme ilçesi açıklarında ise bir düzensiz göçmen yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

