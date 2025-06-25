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İzmir Foça'da orman yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İzmir'in Foça ilçesi Bozköy Mahallesi'nde ormanlık alanda bugün saat 12.36'da orman yangını başladı.

Bölgeden dumanların yükselmesi üzerine Orman Genel Müdürlüğü'ne ait hava araçları sevk edildi. Kısa zamanda bölgeye gelen ekipler, alevleri kontrol altına almak için çalışmalara başladı.

Havadan 11 uçak, 13 helikopter, karadan da 32 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile müdahale devam ediyor.

İzmir Foça'da orman yangını! Çok sayıda ekip müdahale ediyor - 1. Resim

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı
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