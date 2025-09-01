İzmir'de büyük operasyon: Tonlarca etil alkol ele geçirildi
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında belirlenen adrese baskın yaptı.
7 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Konak ilçesinde faaliyet yürüten bir ecza deposunda yapılan aramalarda, 7 ton etil alkol, 62 bin 300 sahte etil alkol etiketi ve 242 aroma ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir