İzmir'de büyük operasyon: Tonlarca etil alkol ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 7 ton etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kaçakçılık soruşturması kapsamında belirlenen adrese baskın yaptı.

7 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Konak ilçesinde faaliyet yürüten bir ecza deposunda yapılan aramalarda, 7 ton etil alkol, 62 bin 300 sahte etil alkol etiketi ve 242 aroma ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

