İzmir'in Ödemiş ilçesinde kontrolden çıkarak cami duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden sürücü Emre Akbay'ın 4 ay önce evlendiği ve Manisa'da görevli uzman çavuş olarak yıllık izni için memleketine geldiği ortaya çıktı.

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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Emre Akbay (31) yönetimindeki otomobil, sabaha karşı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Işık Mahallesi Camisi duvarına çarptı.

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Akbay ile araçtaki Enis (22) ve Eyüp Çınar'ın (32) hayatını kaybettiğini belirledi.

İzmir'de cami duvarına çarpan otomobilde 3 kişi can verdi!

Yaralanan Samet Çınar (21) Ödemiş Devlet Hastanesi'ndeki tedavinin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Cenazeler, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

4 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Dört ay önce evlenen Emre Akbay'ın Manisa'da uzman çavuş olarak görev yaptığı, yıllık iznini geçirmek için memleketi Ödemiş'e geldiği öğrenildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Ödemiş Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIÖdemiş

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