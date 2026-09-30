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İzmir'de eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren sanığa istenen ceza belli oldu

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İzmir'de eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren sanığa istenen ceza belli oldu
Başlık Resmiİzmirde eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren sanığa istenen ceza belli oldu

İzmir'in Menderes ilçesinde karısını 17 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi.

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İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet G. ile maktul Serpil G'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan Cumhuriyet Savcısı, sanığın beyanlarının tamamen yalan olduğunu, Serpil'i 17 bıçak darbesiyle katlettiğini belirtti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

İddia makamı, sanığın "eşi canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Taraf avukatları, esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Menderes ilçesi Görece Mahallesi'nde 5 Ekim 2025'te karısı Serpil G'yi bıçakla öldüren Ahmet G. tutuklanmış, 2 çocuk annesi kadının 22 Eylül 2025'te kocası hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilmişti. Sanık hakkında "canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edilmişti.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Menderes
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