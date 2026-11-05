Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
3. Sayfa

İzmir'de estetik faciası: Yüz germe ameliyatı olan doktor hayatını kaybetti

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
İzmir'de estetik faciası: Yüz germe ameliyatı olan doktor hayatını kaybetti
Başlık Resmiİzmir'de estetik faciası: Yüz germe ameliyatı olan doktor hayatını kaybetti

İzmir'de yüz germe ameliyatı için bıçak altına yatan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, operasyondan bir gün sonra hayatını kaybetti. 11 saat sürdüğü öne sürülen ameliyatın ardından soruşturma başlatıldı.

Kaydet
|

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan olayda, Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz, yüz germe estetiği olmak üzere Konak ilçesindeki Özel Gazi Hastanesinde ameliyata alındı.

Estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyon, iddiaya göre 11 saat sürdü.

ÖNERİLEN HABERLER
Babasını 8 kurşunla öldürdü, mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Telefonuna bile titreyerek cevap verirdim
3. SAYFA

Babasını 8 kurşunla öldürdü, mahkemede gözyaşlarına boğuldu: Telefonuna bile titreyerek cevap verirdim

Ameliyatın ardından kalbinin durduğu belirlenen Uzm. Dr. Yılmaz, uzun süre yapılan kalp masajının ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanedeki uzman ekibin çabalarına rağmen hekim hayatını kaybetti. Talihsiz doktorun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uzm. Dr. Emine Yılmaz'ın eşinin de özel bir hastanede radyoloji doktor olduğu öğrenildi.

Öte yandan ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. U.B.'nin hastane ile uzaktan anlaşmalı çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
3. Sayfa
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.