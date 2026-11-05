İzmir'de işadamlarına şantaj yapan haraç çetesine operasyon

İzmir'de işadamlarını tehdit, şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla haraca bağlamaya çalışan suç örgütüne yönelik operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı. Emniyetin düzenlediği baskınlarda silah ve dijital materyaller ele geçirilirken, aralarında örgüt yöneticilerinin de yer aldığı zanlılar cezaevine gönderildi. Yurt dışındaki örgüt lideri için ise kırmızı bülten süreci başlatıldı.

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İzmir'in Bayındır, Tire ve Torbalı ilçelerinde işadamlarını şantaj ve iş yeri kurşunlama yoluyla tehdit ederek para talebinde bulunan suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir'de, Bayındır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Bayındır, Torbalı ve Bornova ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

İzmirde işadamlarına şantaj yapan haraç çetesine operasyon

TUTUKLANDILAR

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Çalışmalar neticesinde, 5 Eylül günü Bayındır ilçesinde gerçekleştirilen iş yeri kurşunlama olayına karışan 2 şüpheli, 15 Ekim'de tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Devam eden soruşturma kapsamında 2 Kasım günü örgüt yöneticilerinin de içerisinde bulunduğu 4 şüpheli daha yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu zanlılar da mahkemece tutuklandı.

İzmirde işadamlarına şantaj yapan haraç çetesine operasyon

ÖRGÜT LİDERİ İÇİN KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ

Operasyonlar sonucunda toplamda 6 şüpheli tutuklanmış olurken, yurt dışında firari konumda bulunan örgüt liderinin kırmızı bülten ile aranması için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İzmir Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİzmir

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