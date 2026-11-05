İzmir'de yangın: Anne öldü, çocukları yaralı

İzmir'de gece saatlerinde çıkan ev yangınında dumandan etkilenen 23 yaşındaki anne kaldırıldığı hastanede vefat etti. Dumandan etkilenen 7 ve 8 yaşındaki iki çocuğunun ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

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Acı olay, İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yemişlik Mahallesi'nde meydana geldi. Dün gece saatlerinde 4 katlı bir binanın 3'üncü katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında, evde mahsur kalan ve yoğun dumandan etkilendikleri belirlenen anne Dılgıran E. (23) ile oğulları E.E. (7) ve A.E. (8) acilen Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNE KURTARILAMADI

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen 23 yaşındaki Dılgıran E. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanede ilk müdahaleleri yapılan 7 ve 8 yaşındaki E.E. ve A.E. kardeşler ise ileri tedavi için Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Çocukların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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