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Jandarma tespit etti! Ormanda suç üstü yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Jandarma tespit etti! Ormanda suç üstü yakalandılar
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alanda kaçak kazı yapan F.Y., R.T.  ve A.İ.G., jandarma ekipleri tarafından suç üstü yakalandı.

Manisa'nın Akhisar ilçesi Sazoba Mahallesinde gece saatlerinde alınan ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri yaptıkları operasyonda F.Y. (47), R.T. (40) ve A.İ.G. (62) isimli şahısların ormanlık alan içerisinde izinsiz kazı yaptıklarını tespit ederek suç üstü yakaladı.

Yapılan operasyonda şahıslarla birlikte olay yerinde kazıda kullanılan 1 adet jenaratör, 1 adet hilti, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 1 adet matkap, 1 adet dedektör ve çeşitli kazı malzemelerine de el konuldu.

Gözaltına alınan şahısların jandarmadaki sorgularının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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