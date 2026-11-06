İstanbul Avcılar'da sevgilisini evde defalarca bıçaklayan şahıs, kaçan kadını sokak ortasında da bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken, saldırganın olayın ardından yakındaki bir kahvehanede otururken polis ekiplerince gözaltına alındığı öğrenildi.

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Olay, dün gece 00.30 sıralarında Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi Hamza Yerlikaya Sokak'ta meydana geldi.

Kaçan sevgilisini sokakta yakalayıp yeniden bıçakladı! Sonra kahvehaneye gitti

ÖNCE EVDE SONRA KAHVEHANEDE DEHŞETİ YAŞATTI

İddiaya göre, bir şahıs evde tartıştığı kadını defalarca kez bıçakladı. Can havliyle dışarıya kaçan kadın sokakta da bıçaklı saldırıya uğradı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. Ambulans geldikten sonra olay yerinde bekleyen şahıs çevredekiler tarafından kovalandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KAHVEHANEDE YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kaçan şahsın, olayın yaşandığı apartmanın yakınında bir kahvehanede görüldüğü iddiası üzerine söz konusu işletmeye geldi. Saldırgan şahsın, kahvede oturduğu sırada polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaçan sevgilisini sokakta yakalayıp yeniden bıçakladı! Sonra kahvehaneye gitti

"ÇIĞLIK SESİ DUYDUM"

Yaşanan o anları anlatan çevre sakini Soner Altunal, "Ben evde bir çığlık sesi duydum. Balkona çıktım burada insanlar toplanmıştı. O sırada iki genç çocuk birisine küfür ederek aşağı koşmaya başladılar. Yaklaşık 150 metre koştular ama yakalayamadılar. Genç bir çocuk kaçtı gitti. Ondan sonra polis geldi. Ambulans geldi. Bir kadın bıçaklanmış. Onu aldılar hastaneye gittiler" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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