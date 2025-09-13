Kadıköy'de AVM otoparkında büyük panik! Herkes aracına koştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadıköy'de bir iş makinesinin su borusunu patlatması üzerinde bölgede bulunan AVM'nin otoparkı adeta göle döndü. Araçlarını kurtarmak isteyen vatandaşlar büyük çaba sarf ederken, o anlar kameralara yansıdı.
Kadıköy Acıbadem'de saat 13.15 sıralarında yürütülen kazı çalışmasında bir iş makinesi, su borusunu patlattı. Patlayan borudan taşan su kısa sürede yolu kaplarken, olayın yaşandığı yerde bulunan AVM otoparkı adeta dereye döndü.
ARAÇ SAHİPLERİ BÜYÜK PANİK YAŞADI
Bu sırada otoparkta bulunan vatandaşlar araçlarını kurtarmak için büyük panik yaşadı. Bazı sürücüler güçlükle araçlarını otoparktan çıkardı.
TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLADI
Patlama nedeniyle yol üzerinde de su birikintileri oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.
