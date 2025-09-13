Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Kadıköy'de AVM otoparkında büyük panik! Herkes aracına koştu

Kadıköy'de AVM otoparkında büyük panik! Herkes aracına koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kadıköy, AVM, Otopark, Su Baskını, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kadıköy'de bir iş makinesinin su borusunu patlatması üzerinde bölgede bulunan AVM'nin otoparkı adeta göle döndü. Araçlarını kurtarmak isteyen vatandaşlar büyük çaba sarf ederken, o anlar kameralara yansıdı.

Kadıköy Acıbadem'de saat 13.15 sıralarında yürütülen kazı çalışmasında bir iş makinesi, su borusunu patlattı. Patlayan borudan taşan su kısa sürede yolu kaplarken, olayın yaşandığı yerde bulunan AVM otoparkı adeta dereye döndü.

Kadıköy'de AVM otoparkında büyük panik! Herkes aracına koştu - 1. Resim

ARAÇ SAHİPLERİ BÜYÜK PANİK YAŞADI

Bu sırada otoparkta bulunan vatandaşlar araçlarını kurtarmak için büyük panik yaşadı. Bazı sürücüler güçlükle araçlarını otoparktan çıkardı.

Kadıköy'de AVM otoparkında büyük panik! Herkes aracına koştu - 2. Resim

TAHLİYE ÇALIŞMASI BAŞLADI

Patlama nedeniyle yol üzerinde de su birikintileri oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Okan Buruk'tan TFF'ye gönderme: Bu ilki, 2 tane daha varYoldan geçen kardeşleri ölüm ayırdı! İş makinesi dehşet saçtı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yoldan geçen kardeşleri ölüm ayırdı! İş makinesi dehşet saçtı - 3. SayfaYoldan geçen kardeşleri ölüm ayırdı!Yolcu otobüsü gemi çapasına çarptı! Yaralılar var - 3. SayfaYolcu otobüsü gemi çapasına çarptı! Yaralılar varOtomobilin Kızılırmak'a uçtuğu kazada acı veda! Babanın feryadı yürek dağladı - 3. SayfaBabadan acı veda: Feryadı yürek dağladıŞantiyede korkunç kaza! Servet Arslan feci şekilde can verdi - 3. SayfaŞantiyede korkunç kaza! Servet Arslan feci şekilde can verdiEski eşini eşarbıyla boğarak öldürdü! 16 saat sonra kan donduran itiraf… - 3. SayfaEski eşini eşarbıyla boğdu!Yolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaYolcu otobüsü ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Sonraki Haber Yükleniyor...