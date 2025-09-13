Eski eşini eşarbıyla boğarak öldürdü! 16 saat sonra kan donduran itiraf…

Korkunç olay, 11 Eylül Perşembe gecesi Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hızır Çelik (32), boşandığı eşi Hanım Biçer'i evine götürdü. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

VAHŞETİ İŞLEYİP 3 SAAT EVDE KALMIŞ

Hızır Çelik, genç kadını eşarbıyla boğdu ardından yüzüne yastık bastırarak öldürdü. Evden 3 saat sonra ayrılan zanlı, yaklaşık 16 saat sonra da eski eşinin kardeşini arayıp cinayeti itiraf etti. Çelik, daha sonra Döşemealtı Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

POLİSLER CESEDİNİ BULDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, Biçer'in cansız bedenini evde buldu. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından genç kadının cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYETİ “KENDİMİ KAYBETTİM” DİYEREK SAVUNDU

Öte yandan, emniyette ifadesi alınan Hızır Çelik, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde, "Eve beraber gittik, eski konuları açtı, o esnada kendimi kaybettim, olay gerçekleşti" dediği öğrenildi.

ÇOCUKLARI GÖSTERME BAHANESİYLE GÖTÜRÜP KATLETMİŞ

Cenazeyi almak için morga gelen ağabeylerden Resul Biçer, kardeşinin boşandıktan sonra çocuklarını göremediğini, bu durumu fırsat bilen eski eşinin kandırarak eve götürdüğünü ileri sürdü. Biçer, "Çocuklarını her hafta sonu, tatillerde, bayramlarda görme şartıyla boşanmışlardı ancak çocukları göstermedi. Bir süre önce kardeşim, ‘çocuklarımı sizin mahallede alacağım' demiş. Çocukları almak için gittiği yerde demiş ki 'gel ben sana ev tutacağım, sana çocukları vereceğim'. 'Tamam' demiş, götürmüş öldürmüş. Sonra bizi arayarak ‘ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun' dedi. Biz adaletin yerini bulmasını istiyoruz, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Recep Biçer de zanlının boşandıktan sonra çocuklara bakamadığını söyleyerek sürekli kız kardeşine ulaşmaya çalıştığını belirtti. Biçer, "Her seferinde ‘çocuklara bakamıyorum, edemiyorum' diyordu. Sürekli kandırmaya çalışıyor, kızı yanına çekmeye uğraşıyordu" dedi.

AİLEDEN ZANLIYA SUÇLAMA: PLANLAYARAK YAPTI

Recep Biçer ise kardeşinin tasarlanmış bir cinayete kurban gittiğini öne sürerek, "Yıllarca evli kaldılar, yapamadılar ve ayrıldılar. Ardından kardeşime iftiralar attı. Madem ihanet ettiğini düşünüyordu, gidip karşı tarafı hesaplaşacağına gelip kardeşimi öldürdü. Kardeşimi kandırdı, ev ayarladı ve planlı bir şekilde götürüp canına kıydı. Adaletin en kısa sürede tecelli etmesini ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Bunu planlayarak yaptı, tasarlayarak programladı. Önceden öldürmek için plan kurmuş. Bilinçli ve isteyerek işledi" diye konuştu.

Hanım Biçer'in cenazesi yapılan otopsinin ardından morgdan alınarak defnedilmek üzere Kepez ilçesi Varsak Mezarlığına defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

CİNAYET ÖNCESİ VE SONRASI KAMERADA

Öte yandan, talihsiz kadının son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Biçer ile Hızır Çelik'in birlikte siteye girdikleri, Biçer'in kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği anlar yer aldı. Bir süre sonra Çelik'in elinde poşetle tek başına evden çıktığı, merdivenden indikten sonra eve doğru baktığı ve ardından siteden ayrıldığı görüldü.