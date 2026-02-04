İstanbul merkezli 8 ilde borsa manipülatörlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda borsayı manipüle eden bazı kişiler için operasyon başlatıldı.

8 İLDE OPERASYON

Sosyal medya üzerinden bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçu kapsamında ve pay piyasasını etkilediği belirlenen şüphelilerin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere Ankara, Antalya, Kocaeli, Konya, Elazığ, Ordu, Amasya dahil 8 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

19 KİŞİ GÖZALTINDA

Yapılan operasyonlarda 19 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Operasyon kapsamında yürütülen tahkikat işlemlerinin sürdüğü aktarıldı.

