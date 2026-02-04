Antalya’nın Manavgat ilçesinde köprüden ırmağa atlamak isteyen 62 yaşındaki kadın, bir vatandaşın son anda müdahalesiyle kurtarıldı. Evine gitmek istemediğini söyleyen kadın, polis ekiplerinden huzurevi ya da kadın sığınma evine götürülmesini talep etti.

Olay, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1001 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yürüteç yardımıyla yürüyebilen ve isminin Gülseren Y. (62) olduğu öğrenilen kadın, Sarı Köprü altında bulunan iskeleden Manavgat ırmağına atlamak istedi. Olay yerinin yakınında bulunan kitapevi sahibi Devrim Çetin durumu fark ederek yaşlı kadının yanına gitti. Çetin son anda yaşlı kadını tutarak ırmağa düşmekten kurtardı.

İntihara kalkışan yaşlı kadın kurtarılınca tek bir şey istedi!

"KURU EKMEĞE BİLE RAZIYIM"

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese gelen 112 sağlık ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadının sağlık durumunu kontrol ettikten sonra kadını evine götürmek istedi. Evine gitmek istemediğini belirten Gülseren Y., evinde huzuru olmadığını belirterek "Beni huzurevine ya da kadın sığınma evine götürün. Kuru ekmeğe bile razıyım" dedi.

"SON ANDA YAKALADIM"

Ayağından birkaç kez ameliyat geçirdiğini belirten Gülseren Yüzeroğlu, polis ekip aracına bindirilerek polis karakoluna götürüldü. İşyerinde çalışırken yanına 2 çocuğun geldiğini, ellerindeki telefonu bana uzatarak ırmak kenarındaki kadının "Telefonla polis ve gerekli yerleri arasın ben atlayacağım, yaşamak istemiyorum' dediğini belirten kitapevi sahibi Devrim Çetin "Kafamı kaldırıp baktığımda suya girdiğini ayaklarının ıslandığını gördüm. Hemen fırladım ve kendisini suya bırakırken son anda yakaladım. Polis ve sağlık görevlileri gelip teyzeyi götürdü" dedi.

