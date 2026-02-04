Oyuncuların yakından takip ettiği Valorant Gece Pazarı 2026 tarihleri netleşti. Riot Games, Şubat ayında açılacak yeni Gece Pazarı'nın başlangıç ve bitiş tarihlerini resmen duyururken, oyunseverler gözlerini mağazadaki sürpriz indirimlere çevirdi. Peki, Valorant Gece Pazarı ne zaman 2026?

Riot Games tarafından belirli dönemlerde oyunculara sunulan Valorant Gece Pazarı, indirimli silah kaplamalarıyla 2026 sezonunda da geri dönüyor. Oyunculara özel olarak belirlenen tekliflerin yer aldığı bu sınırlı süreli mağaza için beklenen takvim açıklandı.

VALORANT GECE PAZARI NE ZAMAN 2026?

Bölgelere göre Gece Pazarı’nın açılış saatleri değişiyor. Resmi açıklamaya göre Valorant Gece Pazarı, Türkiye'de 6 Şubat 2026 - 3 Mart 2026 tarihleri arasında geçerli olacak. Bu süre boyunca oyunculara altı adet rastgele silah kaplaması sunulacak ve bu kaplamalar yüzde 10 ila 49 arasında değişen indirim oranlarıyla satın alınabilecek.

VALORANT GECE PAZARI'NA NASIL BAKILIR?

Gece Pazarı’na erişmek için Valorant istemcisini açmak yeterli. Ana menüde, ekranın sağ üst köşesinde yer alan kart simgesine tıklandığında oyunculara özel altı kapalı kart görüntüleniyor. Kartlara tek tek tıklanarak indirimli silah kaplamaları ortaya çıkarılabiliyor. Kartların renkleri, sunulan kaplamaların nadirlik seviyesini ifade ediyor. Gece Pazarı boyunca bu kartlar değiştirilemiyor ve yeniden çekiliş yapılmıyor. Oyuncular, etkinlik sona erene kadar yalnızca kendilerine sunulan kostümler arasından seçim yapabiliyor.

